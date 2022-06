OM vervolgt tweetal wegens nalatigheid nadat vrouw overlijdt door GHB in Heerenveen

De 48-jarige man is volgens het OM de eigenaar van de woning waar Elzinga op vrijdagochtend 15 oktober vorig jaar werd aangetroffen door de hulpdiensten. De 29-jarige vrouw is een bekende van Lisette Elzinga, met wie ze de bewuste avond op stap was.

Uit onderzoek blijkt dat Elzinga GHB, XTC, cocaïne en alcohol had gebruikt.

,,Volgens de politie en het OM is vast komen te staan dat zij per ongeluk een slokje heeft genomen uit een waterflesje dat GHB bleek te bevatten. Na de inname daarvan is Lisette buiten bewustzijn en in medisch hulpbehoevende toestand geraakt. In het onderzoek is geen bewijs gevonden dat Lisette opzettelijk, al dan niet heimelijk, de GHB toegediend heeft gekregen”, schrijft het OM.

Pas na 2,5 uur ambulance gebeld

Hoe de politie en het OM tot de conclusie komen dat Elzinga per ongeluk een slok GHB heeft genomen, wilde een woordvoeder niet toelichten.

De beide verdachten zouden haar - volgens het OM - kort nadat ze het bewustzijn had verloren, hebben aangetroffen. ,,In strijd met alle adviezen, die zij ter plekke hebben ingewonnen, is niet direct de ambulance gebeld. Dat gebeurde pas 2,5 uur later.” Uit onderzoek blijkt dat ze via internet informatie hadden ingewonnen over wat te doen als iemand bewusteloos raakt na het gebruik van GHB.

Lisette Elzinga was in de nacht van donderdag 14 op vrijdag 15 oktober in Heerenveen op stap met een vriendin. In een café in Heerenveen kwamen zij in contact met een groepje mannen. Elzinga en haar vriendin gingen mee naar de woning van de 48-jarige verdachte. Ook twee andere mannen kwamen daar naar toe. Een van hen verliet de woning al vrij snel.

Geen bewijs voor zedendelicten

Tegen de andere man, een 45-jarige Heerenvener, wordt geen vervolging ingesteld. ’Niet kan worden bewezen dat hij op de hoogte had kunnen zijn van de kritieke toestand waarin Lisette verkeerde. Uit onderzoek komt naar voren dat hij tijdelijk het bewustzijn verloor, mogelijk vanwege de inname van onder meer GHB’, stelt het Openbaar Ministerie.

Volgens de politie is er geen bewijs ’voor strafbare seksuele handelingen’ richting Elzinga en de 29-jarige vrouw, die nu verdacht wordt van dood door schuld.

De dood van Elzinga zorgde voor veel onrust in Heerenveen. Verschillende mensen werden aangemerkt als ’verdachte’. Op social media werd veel gespeculeerd, een familielid van een van de aanwezigen kreeg klappen in de horeca omdat hij werd aangezien voor zijn broer.

Wanneer de zaak tegen de verdachten voor de rechter komt, is nog niet bekend.