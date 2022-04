Twaalf arrestaties in onderzoek drugshandel en illegaal gokken

De arrestaties en invallen vonden woensdag en donderdag plaats. Aanleiding voor het onderzoek vormden anonieme meldingen van onder meer overlast en afwijkende bedrijvigheid, zoals bezoek van mensen in de nachtelijke uren, die niet paste bij een autobedrijf aan de Postweg in Soesterberg. De politie kreeg daarbij ook het idee dat er iets niet in de haak was door onder meer de beperkte bedrijvigheid bij het pand, de twijfel over de levensvatbaarheid van het bedrijf in combinatie met de luxe levensstijl van de hoofdverdachten en de opvallende hoeveelheid beveiligingscamera’s bij het pand en het huis van de eigenaren. Verder waren er meldingen dat eigenaren van het autobedrijf betrokken zouden zijn bij drugshandel. Tijdens het onderzoek ontstond het vermoeden dat in het pand illegaal werd gegokt.

Onder de twaalf opgepakte verdachten zijn twee mannen uit Zeist van 29 en 57 jaar, die worden gezien als de hoofdverdachten. Zij worden verdacht van drugshandel, witwassen van fout geld en het organiseren en faciliteren van illegale gokbijeenkomsten. Er werden onder meer drugs, contant geld, vuurwapens en dertien auto’s in beslag genomen. De gemeente onderzoekt of het bedrijfspand aan de Postweg bestuursrechtelijk kan worden gesloten.