Studenten mogen campus Antwerpen niet verlaten na dreigbericht

Volgens Het Nieuwsblad werd in het bericht gesproken over een gewapende man die zou willen toeslaan. Het zou via een student Geneeskunde verstuurd zijn, al werd de Universiteit Antwerpen niet specifiek genoemd. Alle lessen van de faculteiten Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen zijn afgelast.

„Er wordt niet geëvacueerd, maar we vragen aan iedereen op de universiteitscampussen om voorlopig binnen te blijven. Ze mogen vrij bewegen in het gebouw, maar wie zich buiten bevindt moet ook terug naar binnen”, zo laat een woordvoerder van de politie weten.

Tot hoe lang de maatregelen zullen duren, is niet bekend.

Op Twitter melden studenten en hun families zich. „Ik ben nog nooit zo bang geweest”, schrijft een studente. Isabelle maakt zich zorgen om haar broer, die op de campus zit. „Wat is dit??”