Vanaf 2025 Zwemmen in de Seine na 100 jaar weer toegestaan

Kopieer naar clipboard

Zwemmen mag binnenkort officieel in de Seine Ⓒ ANP / AFP

Parijs - Tegen 2025 moet het water van de Seine schoon genoeg zijn, zodat inwoners van Parijs weer in de rivier kunnen zwemmen. Dat heeft de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, bekendgemaakt. Als de stad dat doel haalt, is het voor het eerst in honderd jaar dat zwemmen in de Seine weer mogelijk is. In 1923 werd baden in de rivier officieel verboden vanwege het smerige water.