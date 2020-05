Efteling volgeboekt tot en met 2 juni

„We zijn blij dat zoveel mensen zin weer hebben om naar ons toe te komen”, zegt de woordvoerster van de Efteling. „We hebben ook mensen moeten teleurstellen. Daarom onderzoeken we de mogelijkheid wanneer we de reserveringspagina opnieuw open zetten, maar dat is waarschijnlijk niet vandaag.”

Technische problemen

Na een sluiting van twee maanden wegens coronamaatregelen kan de Efteling de komende tijd een maximumaantal gasten, een derde van de normale capaciteit, toelaten. Bezoekers moeten vooraf reserveren, zo hebben de attractieparken gezamenlijk afgesproken. Zo wordt voorkomen dat mensen voor niks aan de poort staan en het te druk wordt in de parken. De Efteling kampt echter met technische problemen op de reserveringspagina. Zaterdag stonden er tussen de 20.000 en 30.000 mensen in de digitale wachtrij. Die technische problemen zijn volgens de woordvoerster nog niet helemaal opgelost.

Alleen abonnementhouders kregen de mogelijkheid om een reservering te maken. Overige gasten kunnen vanaf maandag 10.00 uur een bezoek aan de Efteling reserveren. De Efteling sluit niet uit dat zich dan opnieuw technische problemen voordoen.