Stuurloos zeeschip ramt drie schepen in Rotterdamse Botlek

De tanker was op weg naar een laadstation om lijnzaadolie op te halen. Er ging vervolgens volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) iets mis in het mechanisme van het schip dat onder Maltese vlag vaart. Het zou mogelijk gaan om een defect in de aansturing van het roer. In plaats van dat de tanker naar voren voer, ging het schip achteruit waarna de binnenvaartschepen die in de Welplaathaven aangemeerd lagen werden geramd.

„Er zijn geen gewonden gevallen. De binnenvaartschepen lijken minimale schade te hebben. De tanker wordt momenteel gecheckt door duikers om te kijken wat voor schade het heeft opgelopen. Het schip zal als dat nodig is in de haven worden gerepareerd. Daarna wordt gekeken of de tanker weer verder mag varen”, vertelt woordvoerder Fabian Paardekooper van de ILT. De reparatie aan de tanker vindt volgende week plaats.