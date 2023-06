Premium Het beste van De Telegraaf

Knuppels en burgerwacht Ter Apel wapent zich tegen raddraaiers uit azc: ’Geweld beantwoorden we met geweld’

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

V.l.n.r. Harry Siemers en Edis Vukalic met mede-burgerwachters Willeke en Wim. „We houden onze oren en ogen goed open.” Ⓒ Aldo Allessie

TER APEL - Het broeit in Ter Apel, en niet alleen door de hoge temperaturen. In menig woning is een openlijke ’mobilisatie’ gaande waarbij rieken en ijzerstaven klaar staan als potentieel wapen tegen indringers. „De grens is bereikt. Stelende gelukszoekers lopen vrij rond terwijl wij uit angst voor inbraken gevangen zitten in onze huizen.”