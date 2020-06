15.000 euro voor gouden tip over doodschieten Zwollenaar

Onderzoek na het dodelijke schietincident in de Buitengasthuisstraat in Zwolle. Ⓒ NEWS UNITED / STEFAN VERKERK

ZWOLLE - Justitie heeft een beloning van 15.000 euro vastgesteld voor de persoon die met de gouden tip komt in het onderzoek naar het doodschieten van Henk Wolters op oudejaarsavond in Zwolle. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.