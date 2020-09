Vijf verpleegkundigen ziekenhuis Nieuwegein besmet met corona

Beeld ter illustratie. Ⓒ ANP / HH

NIEUWEGEIN - Vijf verpleegkundigen in het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein zijn besmet met het coronavirus. Het zijn medewerkers van de afdeling vaatchirurgie, zegt een woordvoerster na een bericht op de website van het AD. Uit voorzorg is er een opnamestop ingesteld voor de afdeling en alle medewerkers en patiënten van vaatchirurgie worden getest.