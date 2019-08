‘Hier wordt geen enkele wet meer gehandhaafd’

Amsterdam - Krakers, boerkaverboden en vuilnis op straat: het lijkt wel of er in Amsterdam geen enkele wet meer wordt gehandhaafd. En verder: de middenklasse in Nederland is jarenlang door de overheid als pinautomaat gebruikt, en de uitholling van die middenklasse zorgt ervoor dat de sociale samenhang van onze samenleving in gevaar is. Dat en meer in de nieuwe podcast ‘Het Land van Wierd Duk’, beluister hem hieronder of via iTunes en Spotify.