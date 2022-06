Toestel vliegschool Transavia neergestort in Zwarte Meer

Het kleine vliegtuig was eerder al gelokaliseerd door de hulpdiensten, maar het was nog onduidelijk hoeveel mensen er in het toestel zaten. Het gaat dus om twee inzittenden. Onder meer de Kustwacht en de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) hielpen mee met de zoektocht, onder meer met boten, een helikopter en een vliegtuig. Ook zijn duikteams uit Flevoland en Overijssel aanwezig.

Transavia

Transavia liet eerder weten dat het gaat om een toestel van de vliegschool ‘Zelf Vliegen’. "Dit is de vliegschool waar toekomstige piloten van Transavia hun opleiding volgen", aldus Transavia. Het is de luchtvaartmaatschappij niet bekend of er ook toekomstige piloten van Transavia in het vliegtuig zaten.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft meerdere boten ingezet en zijn in de buurt van Urk aan het zoeken. Daarnaast is een traumahelikopter, een helikopter van de kunstwacht en een kunstwachtvliegtuig gealarmeerd. Ook zijn duikteams opgeroepen.