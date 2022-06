Brandweer bezig met bergen slachtoffers Toestel vliegschool Transavia neergestort in Zwarte Meer, twee mannelijke inzittenden overleden

Hulpdiensten ter plaatse Ⓒ ProNews Producties

LELYSTAD - De twee inzittenden van het vliegtuigje dat in het Zwarte Meer is neergestort, zijn overleden, dat meldt de brandweer volgens Omroep Flevoland. Het gaat om twee mannen, meldt de politie. De reddingsactie is nu een bergingsoperatie geworden en is nog steeds in volle gang. Het is nog onduidelijk hoelang dat zal duren.