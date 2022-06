Vliegtuigje neergestort in Zwarte Meer, maximaal twee inzittenden

Hulpdiensten ter plaatse Ⓒ ProNews Producties

LELYSTAD - Groot alarm in Flevoland en Overijssel na het neerstorten van een sportvliegtuigje. Dat is in het Zwarte Meer tussen Noordoostpolder en Overijssel neergestort, meldt de veiligheidsregio.