’In Brabant hebben boeren het gevoel dat ze in de knel raken’

Minister Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) en Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (CDA). Ⓒ ANP

Den Haag - Het is aan de lokale CDA-afdeling in Noord-Brabant om te bepalen of de partij bij het vormen van een coalitie voor het provinciebestuur in zee moet gaan met Forum voor Democratie. Dat vinden de twee CDA-kroonprinsen Wopke Hoekstra en Hugo de Jonge.