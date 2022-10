Broers waren fruitbomen aan het zagen Man rijdt met verreiker over broer in Rilland, slachtoffer zwaargewond

Rilland - Aan de hoofdweg in het Zeeuwse Rilland is zaterdagmorgen een man zwaargewond geraakt bij een ongeval. Zijn broer reed met een verreiker - een groot agrarisch voertuig - deels over hem heen, toen zij samen fruitbomen aan het zagen waren.