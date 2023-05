18-jarige vast voor poging tot doodslag Alkmaarder

Het 23-jarige slachtoffer is er slecht aan toe, blijkt uit berichten die familieleden via sociale media hebben verspreid. Over zijn medische situatie doen politie en justitie geen mededelingen.

Het slachtoffer raakte zondagochtend ernstig gewond bij een vechtpartij op het Waagplein, het uitgaanscentrum, in Alkmaar. Ook over de achtergrond van de vechtpartij doet de politie geen mededelingen.