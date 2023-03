’Dit is echt heel bijzonder’ Schaap zorgt met geboorte van zesling voor grote verrassing

Door Judit de Redelijkheid

Het moederschaap met haar kroost: vier rammetjes en twee ooitjes. Ⓒ Jaap van der Pijll

ABBEKERK - „Dit gemiddelde gaan we niet vasthouden”, zegt John Ros met een grijns. Het eerste schaap dat dit jaar op zijn bedrijf in Abbekerk moest lammeren had een grote verrassing in petto. Liefst zes kerngezonde lammetjes zette zij op de wereld. „Dat is echt heel bijzonder.”