Politie is tevreden: rustig in de natuur én op de meubelboulevard

Een rondje langs de plaatselijke meubelzaken of een bezoekje aan de bouwmarkt staan bekend als favoriete bezigheden tijdens de paasdagen. Maar waar het de afgelopen jaren enorm druk was, heerste er dit jaar „een rustige en gemoedelijke sfeer.” „Ik denk dat Nederlanders goed hebben geluisterd. Ze hebben eerder alles in huis gehaald en zijn vandaag lekker aan het klussen, denk ik”, zei een woordvoerder van Karwei en Gamma. Tot genoegen van de politie.

Voor de meubelboulevards geldt Tweede Paasdag als een van de belangrijkste dagen van het jaar. Maar een recordomzet bleef dit jaar uit. Dat komt mede door de oproep van de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad van burgemeesters. Hij drong er vorige week op aan de „traditionele paasuitjes” achterwege te laten. Hij gaf maandag aan het einde van de dag de samenleving een compliment omdat de meeste mensen zich aan de regels hadden gehouden.

Natuur

Volgens Staatsbosbeheer was het in de natuurgebieden zelfs „rustig tot zeer rustig.” Een ondervraagde boswachter zei dat het op Tweede Paasdag iets weg had van „een gewone maandag.” Een woordvoerder had het vermoeden dat ook de lagere temperatuur bijdroeg aan de relatieve rust.

Zaterdag en zondag was het aanzienlijk warmer en zaterdag zochten veel mensen ’verkoeling’ in de bollenvelden. Wegens de drukte werden zaterdag wegen tussen de bloembollenvelden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, wielrenners en mountainbikers. „We kunnen het niet mooier maken dan het is; kom gewoon NIET naar de bollen”, twitterde de Veiligheidsregio een dag later met de nodige dwang.

Boetes

In totaal werden er over vier dagen 1800 boetes uitgedeeld. En dat aantal valt Max Daniel, Hoofd Operatiën bij de Nationale Politie, absoluut mee. Volgens Daniel zijn vooral veel jongeren beboet, omdat zij „minder stilstaan bij de gevolgen en zich minder vatbaar wanen.”

Zaterdagavond ging het mis met jongeren in het Friese Sint Jacobiparochie, waar twee politieauto’s werden vernield. Dat gebeurde nadat de politie met het oog op de coronamaatregelen een einde had gemaakt aan een feest in het bos. In Molenaarsgraaf, een dorpje in de provincie Zuid-Holland, werden dezelfde feestgangers zelfs twee keer op de bon geslingerd. De hardleerse feestgangers gingen zowel in de nacht van vrijdag op zaterdag als van zaterdag op zondag in de fout. „Mensen, denk na! Alleen samen kunnen het het coronavirus bestrijden”, klonk het vanuit de politie.

Desalniettemin overheerst de tevredenheid. „Anderhalve meter lijkt er bij veel mensen wel in te zitten, maar de oproep van de overheid is ook om zoveel mogelijk thuis te blijven”, concludeerde de politie, die in het weekend nergens massaal hoefde uit te rukken.