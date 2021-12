Premium Het beste van De Telegraaf

Geen schansen met Janssen Helft vriendengroep in de problemen door Janssen-vaccin: ’Boosterprik komt te laat voor wintersport’

Door Merlin Mulder Kopieer naar clipboard

De vrienden die met Janssen zijn gevaccineerd: Luca Boots, Christiaan Boukens en Floris Tromp Ⓒ Eigen foto

Veel onzekerheid bij Nederlanders die naar Frankrijk gaan om te skiën of snowboarden. Nieuwe, strengere regels, gooien voor sommige wintersporters roet in het eten. Zo is de helft van het reisgezelschap van Christiaan Boukens uit Nibbixwoud gevaccineerd met het Janssen-vaccin. Zij krijgen daar straks geen Franse coronapas. ,,Iedere dag testen is te duur.’’