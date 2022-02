'Ongeloofwaardig dat Ollongren het voortouw moet nemen'

Video

‘André van Duin zag op tegen bekendmaken nieuwe liefde’

Bijzonder nieuws vandaag op pagina Privé in De Telegraaf. In een openhartig interview onthult André van Duin, die zondag 75 werd, het mooiste cadeau dat hij had kunnen wensen: een nieuwe liefde: Fernando. Hoofdredacteur Evert Santegoeds kreeg de primeur en vertelt alles over André’s nieuwe vriend.