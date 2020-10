Peuter van 18 maanden vroeg kaal

De kleine Maisie Saward uit het Engelse Blackfield is daar het levende bewijs van. Zij ontsnapte even aan het zicht van haar ouders en dompelde haar haardos onder in het goedje.

Clown Pennywise uit de greizelfilm It Ⓒ ANP

Het resultaat: een soort remake van Pennywise, de horrorclown uit de succesvolle ’It’-reeks. Papa en mama Luke en Kirsty Saward zien er inmiddels wel de humor van in, maar dat heeft even geduurd. ,,We durfden met haar wekenlang de straat niet op.’’