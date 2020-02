’Nederlander dumpt gedode vrouw in Spaanse container’

De Nederlandse man van 59 meldde zich bij de politie in het stadje Teulada-Moraira. Daar zou hij hebben toegegeven dat hij zijn vrouw, die een 6-jarig zoontje had, had gedood.

Bebloed tapijt

De Spaanse politie was al volop bezig met de zaak, nadat de vuilophaaldienst maandag een lugubere vondst deed bij de ronde door het stadje. In een bebloed tapijt gewikkeld zagen de schoonmakers het lichaam van een vrouw.

Ze had diepe wonden in haar handen en armen, en een grote wond in haar nek. Sommige media schrijven zelfs dat de dame de keel was doorgesneden. De deken waarin ze werd gevonden zat vol met bloed.

’Is dit echt waar?’

Tegenover Las Provincias reageren mensen die in de buurt van de ondergrondse container in de Móstoles straat wonen. „Is dit echt waar? Ik wist van niks”, klinkt het geschokt. „Dit is een rustig buurtje, dus we vonden het al vreemd dat we de politie hier zagen”, aldus ene Lieke, een Nederlandse die in het stadje woont, in de krant. Wel is de straat een doorgaande route, dus het vermoeden is dat het lijk in alle vroegte gedumpt is. Lieke: „Ik woon een paar straatjes heuvel op, en kom hier altijd langs met de auto.”

De autoriteiten kregen eerder al een melding over huiselijk geweld door de man, bevestigt de politie. Die wil verder niets kwijt over het onderzoek.

Veel Nederlanders in de buurt

De container stond in een weg die de stadjes Teulada en Moraira verbindt. Moraira ligt aan de Costa Blanca, en dicht bij bekende steden als Denia, Benidorm en Calpe. De regio is in trek bij mensen die graag overwinteren in een warmer klimaat. Er wonen veel Nederlanders in de buurt.

Zij reageren geschokt in een besloten Facebookgroep. „Hoe durf je dit te doen”, zegt de Nederlandse Ellen Bijl, die in de buurt woont. Ik ken haar niet, maar ik lees in de krant dat het om een moeder met een dochtertje gaat. Een ontzettend triest verhaal.” „Heel triest”, zegt ook de Nederlandse Fenna. „Dat haar ziel mag rusten.”