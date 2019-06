NAVO bereidt zich voor op ’wereld zonder INF’

Volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft Rusland tot 2 augustus de tijd om het INF-verdrag te redden en westerse tegenmaatregelen te voorkomen. Ⓒ AFP

BRUSSEL - De NAVO-bondgenoten gaan militaire maatregelen voorbereiden als reactie op de Russische schending van het INF-verdrag tegen middellangeafstandsraketten in Europa. Het kan daarbij gaan om het plaatsen van luchtafweerraketten en conventionele raketten, en het houden van meer en grotere oefeningen in Oost-Europa. Maar de plaatsing van nieuwe kernraketten in Europa is niet aan de orde. Dat is woensdag besproken door de ministers van Defensie van de NAVO, die in Brussel bijeen zijn.