Raad van State kraakt spreidingswet voor asielzoekers

Door onze parlementaire redactie Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

De Raad van State is zeer kritisch over de Spreidingswet waarmee het kabinet opvangplaatsen voor asielzoekers wil afdwingen. „De voorgestelde procedure is onnodig complex en roept indringende vragen op of deze wel uitvoerbaar is.” Het voorstel moet volgens het adviesorgaan worden aangepast voordat die kan worden ingediend bij de Tweede Kamer.