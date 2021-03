Gedode baby Amsterdam mogelijk gestikt of verdronken door moeder

Aanvankelijk verdacht de officier van justitie de vrouw ervan dat ze het jongetje, van nog geen maand oud, met grof geweld had gedood. Daarna zou ze het babylichaam in een sporttas hebben gestopt en hebben verborgen in huis aan de Hagenau. Op basis van pathologisch onderzoek stelt het OM nu dat ook sprake kan zijn van verdrinking of verstikking. De exacte doodsoorzaak was achteraf moeilijk vast te stellen, omdat het kindje al enige tijd was overleden.

De vrouw is recent psychisch onderzocht door een psycholoog en een psychiater. Volgens haar advocaat Theo Schut is het psychologisch onderzoek mogelijk niet compleet, omdat de gedragskundigen niet op de hoogte waren van de alternatieve doodsoorzaken. Schut vermoedt dat zijn cliënt een kraambedpsychose had, waar hij niets over terugleest in het psychologisch rapport over de vrouw. De rechtbank stemt erin toe dat de psychiater en psycholoog hier opnieuw naar kijken.

Onderzoek

De volgende zitting is op 26 mei. De zaak kan dan nog niet inhoudelijk worden behandeld. Dat komt omdat de drukbezette forensisch kinderarts van het NFI nog niet klaar is met het onderzoek naar het letsel van de 7-jarige dochter van E. De moeder heeft haar volgens het OM onder meer in een arm gestoken met een schaar. Dat zou zijn gebeurd in dezelfde periode dat de baby is vermoord. Deze oudste dochter werd in 2014 al eens gewurgd door haar psychotische moeder, wat ze toen ternauwernood overleefde.

E. begrijpt niet dat alle onderzoeken zolang moeten duren, zei ze. Aan de rechters vertelde ze dat het goed met haar gaat en dat ze in de vrouwengevangenis bezig is met een studie en een baantje heeft. Wel vreest ze voor de ingezette ontruimingsprocedure van haar huis, nu de schulden bij de woningbouwvereniging oplopen. De vrouw wilde haar zusje tijdelijk in haar huis laten wonen, maar het OM wilde de woning niet vrijgeven om de mogelijkheid open te houden een tweede huiszoeking te doen.