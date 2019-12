Vier doden door busongeluk bij vliegveld Tel Aviv

De vier doden werden gevonden onder een betonnen balk die de bus raakte. De gewonden zijn naar ziekenhuizen gebracht.

Twee vrouwen verkeren in kritieke toestand, terwijl de andere negen naar verluidt licht gewond zijn. Op foto’s is te zien dat de slachtoffers reisden met een bus van een Israëlisch openbaarvervoerbedrijf. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is onduidelijk.