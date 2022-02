Inbreker baddert, eet garnalen en drinkt een biertje, geeft huiseigenaar daarna 200 dollar

Teral Christesson Ⓒ Santa Fe Police Department

Santa Fe - De 34-jarige Teral Christesson lijkt zich aardig op zijn gemak te hebben gevoeld toen hij afgelopen zondag inbrak in een woning in Santa Fe, New Mexico. De dertiger nam een bad, at wat garnalen en dronk een biertje. Kort na zijn ontspannen dagbesteding werd hij geconfronteerd met de huiseigenaar, die hij vervolgens 200 dollar gaf.