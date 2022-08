Minister Hugo De Jonge informeerde Eerste Kamer verkeerd over Omgevingswet

Het ministerie erkent in een reactie dat er een misser is gemaakt. „In de details van de beantwoording is ongelukkig de suggestie gewekt dat er geen wijzigingen in het systeem zouden komen per april. Er moesten echter nog kleine veranderingen doorgevoerd worden.” Volgens een woordvoerder van Hugo de Jonge is de uitglijder later in een nieuwe kabinetsbrief aan de Eerste Kamer rechtgezet. Ook in een mondeling overleg is de zaak verder toegelicht, zegt hij.

De Omgevingswet bezorgt het kabinet al langer hoofdbrekens. De wet moet ervoor zorgen dat wetten die met ruimtelijke ordening te maken hebben worden gemoderniseerd, gebundeld en vereenvoudigd. Daar is een solide computersysteem voor nodig. Al eerder moest het project worden uitgesteld omdat plansoftware voor gemeenten, waterschappen en provincies nog niet deugde. Eigenlijk moest de wet 1 juli al van kracht zijn, maar nu mikt De Jonge op 1 januari 2023.

Eerste Kamerlid Saskia Kluit van GroenLinks noemt het „zorgwekkend” dat de Eerste Kamer onjuist is geïnformeerd door de minister. De fractie heeft maandag schriftelijke vragen gesteld; een ongebruikelijk stap voor de Eerste Kamer tijdens het reces.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat de Eerste Kamer onvolledig is geïnformeerd over de voortgang van de Omgevingswet, stelt Kluit. „Hoe kan de Eerste Kamer vertrouwen op de volledigheid en betrouwbaarheid van de informatie die de minister met ons deelt” wil de GroenLinks-senator onder meer weten.

De zaak kwam aan het rollen, toen Binnenlands Bestuur documenten opvroeg met daarin gespreksverslagen van betrokken ambtenaren en softwaredeskundigen. „Die brief van de minister suggereert dat het stabiel is (...) en op een aantal punten is dat gewoon niet zo”, zegt een softwareleverancier in een van de verslagen. Hij heeft het over het Digitale Stelsel Omgevingswet. Een ambtenaar erkent dit, maar zegt dat de beantwoording ’haastwerk’ was.