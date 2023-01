Erfgenamen Joodse familie eisen schilderij van Picasso terug van Guggenheim Museum

La repasseuse (de strijkster) is door de zoon van een kunsthandelaar aan het museum geschonken. Heinrich Thannhauser kocht het doek van Karl en Rosi Adler voor een schamele 1552 dollar terwijl zij hun thuisland Duitsland probeerden te ontvluchten voor de nazi’s. Dat blijkt uit de rechtbankpapieren die de New York Post heeft ingezien. Adler hoopte 14.000 dollar op te halen, tegenwoordig zo’n 3 ton, zodat hij genoeg geld had om Duitsland te verlaten. Volgens vijf van de huidige erfgenamen, waaronder achterkleinkinderen, zou Adler het doek anders nooit voor die prijs hebben weggedaan.

Vlucht naar Zuid-Amerika

Karl Adler was een rijke, Duitse zakenman. Hij kocht La repasseuse in 1916 van galeriehouder Heinrich Thannhauser. Het gezin van Adler verliet Duitsland in juni 1938. Ze hoopten naar Argentinië te vluchten, maar verbleven noodgedwongen eerst op verschillende plaatsen in Europa. In 1940 konden ze eindelijk naar Zuid-Amerika. Voor hun vlucht hadden ze snel geld nodig en daarom besloten ze enkele bezittingen te verkopen, waaronder het doek van Picasso. Justin Thannhauser, de zoon van Heinrich, kocht het doek in oktober 1938 van de Adlers voor 1552 dollar, wat tegenwoordig gelijk staat aan zo’n 32.000 dollar.

La repasseuse Ⓒ Guggenheim Museum

„Thannhauser kocht vergelijkbare topstukken van andere Duitse joden die vluchtten uit Duitsland en profiteerde van hun tegenslagen. Hij was zich terdege bewust van de benarde situatie waarin Adler en zijn familie zich bevonden”, zo zeggen de erfgenamen. Karl en Rosi overleefden de oorlog. Karl overleed in 1957 op 85-jarige leeftijd tijdens een bezoek aan zijn thuisland, Rosi stierf op 68-jarige leeftijd in 1946 in Buenos Aires.

De erfgenamen benaderden het Guggenheim Museum in 2017 voor het eerst, maar het museum wilde toen niet meewerken aan een teruggave. Volgens het museum is er destijds uitvoerig onderzoek gedaan naar het schilderij en nemen ze „zaken als deze erg serieus.” In de jaren 70 zou zelfs contact opgenomen zijn met zoon Eric, maar bij hem gingen geen alarmbellen af. Justin Thannhauser emigreerde uiteindelijk naar New York en schonk La repassuse aan het Guggenheim Museum dat sinds 1976 eigenaar van het doek is.

Femme en blanc

Een van de achterkleinkinderen van Adler, advocaat Thomas Bennigson, is een van de erfgenamen die het doek probeert terug te krijgen. In 2009 schikte hij al eens voor 6,5 miljoen dollar met een kunstverzamelaar die een ander doek van Picasso, Femme en blanc, in bezit had, dat ooit toebehoorde aan Thomas’ moeder Carlota, een dochter van Karl en Rosi.