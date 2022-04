PLUS roept tomatensoep terug wegens plastic

Premium Financieel

Analyse: adieu, kleine supermarkt

De directie van Deen zei in 2021 niet in staat te zijn de forse investeringen te doen die nodig zijn om mee te kunnen doen in een sterk veranderende en competitieve foodretailmarkt. Daarom bood het familiebedrijf zichzelf te koop aan. Tachtig filialen gingen over in handen van Albert Heijn, Vomar en...