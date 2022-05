Inbeslagname Oekraïense honden drijft baasjes tot wanhoop: ’Ze dragen je kind weg’

Premium Verhalen achter het nieuws

Maureen schrijft kookboek voor honden: ’Sommigen vinden het soft gedoe’

Honden en hun baasjes hebben zonder twijfel een gemeenschappelijke hobby, namelijk eten! Als je zelf aan een overheerlijke tournedos zit, is de kans groot dat uw viervoeter je met grote ogen aankijkt in de hoop dat hij ook een stukje mag. Omdat ze vindt dat huisdieren best (gezond) verwend mogen wor...