Van drugshandel verdachte politieagent Michel de W. (59) blijft vastzitten

De W. was volgens bronnen als hoofdagent werkzaam op de meldkamer van de politie Rotterdam. Ook zijn 41-jarige huisgenote en zijn vermeende drugsleverancier van 48 jaar oud werden in de boeien geslagen. Ook dit tweetal werd vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De voorlopige hechtenis van de vrouw is op basis van medische gronden geschorst. De 48-jarige vermeende drugsleverancier blijft echter net als De W. de komende veertien dagen vastzitten. De twee mannen zitten vast in alle beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.

Harddrugs in woning

De politieman en zijn huisgenote werden dinsdagochtend in alle vroegte in hun zwaarbeveiligde appartement in de jarenzeventigwijk Waterland in Spijkenisse opgepakt. De W. was volgens bronnen bij zijn werkgever in beeld gekomen na een tip over mogelijke drugshandel. Bij de doorzoeking in de woning werd een hoeveelheid harddrugs gevonden. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam wil geen verdere details geven over de exacte hoeveelheid of soort drugs die werd aangetroffen. De vermeende drugsleverancier werd op dezelfde dag aangehouden.

Naast de beschuldiging van drugshandel wordt De W. er ook van verdacht gegevens in politiesystemen te hebben opgezocht die niet voor hem bedoeld waren. Het onderzoek naar de handel en wandel van de politieman en de twee anderen is nog in volle gang. Het OM wil dan verder ook niet op de zaak ingaan.

’Drukte’

Buren van de politieman werden dinsdagochtend vroeg opgeschrikt toen bij de woning in een keer een groot aantal agenten stond. „Er was een behoorlijke drukte. Het is hier normaal gesproken altijd rustig. Ik zag dat er heel veel agenten aanwezig waren. Ik zag mijn buurman ook buiten staan”, vertelt een buurtbewoonster. Andere buren weten dat er een agent woont, maar houden zich op de vlakte. Volgens een bewoonster is er weinig onderling contact tussen buren.

De Rotterdamse politie liet eerder deze week weten dat de man buiten functie is gesteld. De politie gaat ook een disciplinair onderzoek starten. Dat loopt naast het strafrechtelijk onderzoek, dat onder leiding staat van het OM. De man kan worden geschorst. Dan wordt zijn salaris niet meer uitgekeerd.

Uitzonderlijk

Volgens Maarten Brink, woordvoerder van de politiebond ACP, is deze zaak uitzonderlijk. „Er zijn weinig casussen zoals deze. Het gebeurt weleens vaker dat er een integriteitsonderzoek wordt gedaan naar politiemensen, maar een verdenking van drugshandel en de vondst van drugs vormen gelukkig een uitzondering.”