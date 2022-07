’Poetin krijgt weer een dochtertje van ex-turnster Kabaeva’

Te midden van de bloedige oorlog met Oekraïne zou Poetin het babynieuws recent te horen hebben gekregen om daar vervolgens niet bepaald enthousiast op hebben gereageerd. Volgens het beruchte General SVR Telegram-kanaal was al bekend dat Kabaeva, oorspronkelijk uit Oezbekistan, weer zwanger was geraakt van de dertig jaar oudere Poetin. Dit weekend werd duidelijk dat het een meisje wordt.

Poetin ontmoet de olympische kampioenen, onder wie Alina Kabaeva, in 2004. Ⓒ GETTY IMAGES

„Het nieuws beviel de toekomstige vader en de president van Rusland helemaal niet”, meldt het nieuwskanaal dat zich in dagelijkse updates zegt te baseren op bronnen rond het Kremlin. Eerder dit jaar bracht SVR speculaties naar buiten dat Poetin ziek zou zijn. De Moskovsky Korrespondent berichtte eerder over de vermeende relatie tussen de twee en moest nadien de deuren gedwongen sluiten.

Kabaeva en Poetin zouden sinds 2008 een verstandhouding hebben. Sinds die tijd geldt ze als de ’geheime first lady’ van Rusland. Kabaeva zou inmiddels in Zwitserland wonen op een geheime locatie rond de stad Lugano en van Poetin twee tweelingen hebben gekregen: twee dochters en twee zoontjes. „Terwijl Poetin zijn aanval op Oekraïne uitvoert, onschuldige burgers aanvalt en een vluchtelingencrisis veroorzaakt, zit zijn familie ergens in Zwitserland opgesloten in een zeer privé en zeer veilig chalet”, meldde een bron in maart aan Page Six.

De voormalig olympisch kampioene turnen heeft een enorme prijzenkast, met twee olympische medailles, veertien keer winst op het WK en eenentwintig keer op het EK, maar werd ook betrapt op het gebruik van doping, net zoals zoveel andere Russische topsporters.