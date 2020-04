Amstelveen helpt Amsterdams bostheater aan geld

VVD-wethouder Herbert Raat (Financiën) van Amstelveen vindt dat gemeenten ook hun eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken om bedrijven en culturele instellingen die door de coronacrisis op omvallen staan uit de brand te helpen.

Zo is in Amstelveen inmiddels 15 miljoen euro aan noodgeld vrijgemaakt om bedrijven of instellingen die in acute nood verkeren financieel te ondersteunen. Dat doet de gemeente dinsdag als eerste bij het Amsterdamse Bostheater, waarvan het onzeker is of het speelseizoen deze zomer door kan gaan. Het populaire theater op de grens van Amsterdam en Amstelveen dat voor tachtig procent afhankelijk is van publieksinkomsten, heeft behoefte aan snelle financiële zekerheid. Daarom staat de gemeente Amstelveen voor 45.000 euro garant.

Amsterdam weigert

Daarmee wijkt Amstelveen af van bijvoorbeeld Amsterdam. In de hoofdstad is ook een ’noodkas’ gevuld met slechts 50 miljoen euro, maar noodlijdende bedrijven en culturele instellingen kunnen daar geen aanspraak op maken. Het linkse stadsbestuur vindt dat het de taak is van het Rijk om de ondernemers en culturele instellingen met liquiditeitssteun overeind te houden. Ondernemers roepen in de hoofdstad juist om gemeentelijke liquiditeitssteun om faillissementen te voorkomen, maar krijgen tot nu toe nul op het rekest van verantwoordelijk wethouder Victor Everhardt (Financiën). Met de 50 miljoen euro in Amsterdam worden onder andere misgelopen belastinginkomsten ’gefinancierd’.

In de buurgemeente Amstelveen wordt intussen opgelucht gereageerd dat de gemeente daar wel noodsteun verleent. Volgens directeur Ingejan Ligthart Schenk van het Amsterdamse Bostheater moet het openluchttheater, waar vooral in de zomerperiode grootse voorstellingen worden georganiseerd, op dit moment al aan financiële verplichtingen voldoen.

Opluchting

„Wij vallen precies tussen Amsterdam en Amstelveen en bedienen inwoners van beide gemeenten. We zijn heel blij met deze geste van Amstelveen”, zegt Ligthart Schenk. „Met de gemeente Amsterdam hebben we ook een subsidierelatie, maar zij beraden zich nog. Dat is waarschijnlijk ook omdat er in Amsterdam veel meer culturele instellingen zijn, dat begrijp ik ook wel. Maar voor ons is deze steun van Amstelveen natuurlijk heel fijn.”

Normaal beginnen de voorbereidingen voor voorstellingen op 1 mei om op 1 juli de hoofdvoorstelling te kunnen starten. Dit wordt niet gehaald. Maar dankzij de extra steun van de gemeente kunnen zij de pijlen richten op 1 juni, mochten de rijksmaatregelen dit toelaten. Dan zou de eerste voorstelling -zij het onder de juiste voorwaarden- op 1 augustus kunnen plaatsvinden. Dit betekent dus een kortere periode om inkomsten te genereren.

Eerst snel blussen

Volgens wethouder Raat is het belangrijk om vooral vooruit te blijven kijken. „In Den Haag wordt vooralsnog driehonderd miljoen euro voor de culturele sector vrijgemaakt, dat is heel mooi, maar in de tussentijd willen wij er gewoon voor zorgen dat daar waar de nood hoog is, we elkaar helpen. Het is net als bij brand: dan ga je ook niet wachten op de brandweer en steggelen over de rekening, nee, je gaat eerst snel blussen. Amstelveen vindt het belangrijk om de handschoen op te pakken en niet af te wachten tot er landelijk geld beschikbaar is, terwijl bedrijven of culturele instellingen nu op omvallen staan.”

Culturele instellingen die extra steun krijgen vanuit het corona-ondersteuningsfonds van Amstelveen worden wel opgeroepen om te kijken welke tegenprestatie zij kunnen leveren om Amstelveners te helpen. Het Amsterdamse Bostheater heeft al aangegeven een gratis voorstelling te ontwikkelen voor medewerkers met een cruciaal beroep in Amstelveen, zoals het zorgpersoneel.