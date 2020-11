New York heropent basisscholen na coronasluiting

De Blasio besloot halverwege deze maand dat scholen tot nader order gesloten zouden zijn omdat de limiet van 3 procent positieve coronatests was overschreden, maar geeft nu blijkbaar toe onder druk van critici. Die hadden zich gestoord aan het dichtgooien van de scholen, terwijl restaurants en sportscholen wel open mogen zijn.

New York was in het voorjaar het epicentrum van de pandemie in de VS en moest half maart alle scholen sluiten. Het besmettingspercentage was in de zomer weer gestabiliseerd, maar heropening werd keer op keer uitgesteld. Pas eind september konden de eerste scholen weer open. Onlangs werden ze vanwege het toenemende aantal coronabesmettingen weer gesloten.