Man voor veertiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

Ⓒ ANP/HH

BERGEN OP ZOOM - Agenten in Bergen op Zoom hebben vrijdagavond een man voor de veertiende keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De auto waarin hij reed bleek niet verzekerd te zijn en is in beslag genomen.