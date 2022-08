Tweede man aangehouden voor beschieten woning Barendrecht

De op maandag opgepakte man zit in volledige beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De eerder aangehouden Rotterdammer is woensdag voorgeleid, de rechter-commissaris besliste dat hij zijn proces in vrijheid mag afwachten. De officier van justitie is het niet eens met die beslissing en gaat daartegen in hoger beroep.

De woning aan de Avenue Carré was vorige week maandag én dinsdag het doelwit van een beschieting. Het huis werd daarna op last van locoburgemeester Lennart van der Linden voorlopig voor een maand gesloten. De rol van beide mannen bij de beschietingen wordt nog onderzocht.

Harde knallen

Bij de schietincidenten is niemand gewond geraakt. Bij de eerste beschieting zouden de bewoners nog in het pand zijn geweest, maar daarna waren ze vertrokken.

In de nacht van zondag op maandag werd de woning vermoedelijk voor het eerst belaagd. Toen kreeg de politie een melding van harde knallen, maar er werd niks aangetroffen. Maandagmiddag rond 15.50 uur kwam er opnieuw een melding binnen. Deze keer zou het gaan om een beschieting en was er veel stank- en rookoverlast. De politie vond een kogelinslag in een ruit en een deel van de gevel raakte zwartgeblakerd.

De volgende nacht werd dezelfde woning rond 01.15 uur opnieuw onder vuur genomen. Agenten troffen meerdere kogelinslagen en hulzen aan.