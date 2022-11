Premium Het beste van De Telegraaf

Zweepslagen in stadion Terug naar de middeleeuwen: Taliban laten weer wrede lijfstraffen uitvoeren

Door Tomasz Blom Kopieer naar clipboard

Honderden toeschouwers kwamen naar het stadion in Logar om het uitdelen van zweepslagen bij te wonen. Ⓒ Social Media

Kaboel - In Afghanistan zijn voor de tweede keer sinds de machtsovername door de Taliban in 2021 mensen officieel met zweepslagen ’bestraft’. De openbare geselingen lijken het bewijs voor de definitieve terugkeer naar de wrede strafvorm die zo kenmerkend was voor het brute bewind van de Taliban in de jaren negentig.