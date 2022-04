Explosie in nachtclub Bakoe: een dode, meerdere gewonden

Zes mensen verkeren in kritieke toestand, twaalf zijn ernstig gewond en zes lichtgewond, zo melden lokale media. Zeven mensen werden ter plekke behandeld en konden weer naar huis.

De explosie deed zich in de nacht van zaterdag op zondag rond drie uur voor. Het is niet bekend hoeveel mensen zich toen in het pand bevonden. Het is waarschijnlijk dat er nog meer slachtoffers zijn gevallen. De brand die na de explosie ontstond, is inmiddels geblust, maar er liggen vrijwel zeker nog mensen onder het puin.

Onder de gewonden bevinden zich twee buitenlanders: een Italiaan en een Senegalees zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is verder niets bekend.

De reddingsactie was vanochtend vroeg nog in volle gang.

Het gasbedrijf Azerigaz heeft inmiddels in een verklaring gemeld dat mogelijk een gasbuis heeft gelekt en dat dat heeft geleid tot de ramp. In het gebouw waarin zich de nachtclub bevond is ook een aantal appartementen gevestigd. Ook daar bleef weinig van over.