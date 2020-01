Vrouw overleden na grote aanrijding in Bussum

De bus richtte aan het eind van de middag een ravage aan op de Comeniuslaan op de grens van Naarden en Bussum. Daar botste het voertuig tegen vijf geparkeerde auto’s en reed ook een bakfiets aan, liet een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. De vrouw die op de fiets zat raakte bekneld onder de bus. In de bakfiets zat ook een kind. Dat raakte niet gewond en werd na de aanrijding ondergebracht in een nabijgelegen woning.

Volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio was er in de straat sprake van „chaotische taferelen.” Het vermoeden bestaat dat de chauffeur van de bus onwel is geworden en vervolgens geparkeerde auto’s heeft geramd en meegesleurd door de straat, maar hiernaar wordt onderzoek gedaan.

Ⓒ Inter Visual Studio

Tussen Weesp en Naarden-Bussum was woensdagmiddag een sein- en wisselstoring op het spoor, waardoor er tot 19.00 uur geen treinen rijden. Een zegsman van de NS bevestigt dat de NS-bus werd ingezet vanwege de storing.