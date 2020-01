Vrouw zwaargewond bij grote aanrijding in Bussum

Ⓒ Inter Visual Studio

Bussum - Op de Comeniuslaan in Bussum heeft de chauffeur van een bus woensdagmiddag een ravage aangericht door vijf auto’s aan te rijden. Ook werd een bakfiets aangereden, waarvan de bestuurder, vermoedelijk een vrouw, onder de bus bekneld is geraakt. In de bakfiets zat ook een kind. Dat is na de aanrijding ondergebracht in een nabijgelegen woning. Het is onbekend hoe het kind eraan toe is. Dat heeft de veiligheidsregio woensdag bekendgemaakt. De politie meldt dat de bus een zogenoemde NS-stopbus is.