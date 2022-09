Vliegtuig in meer geblazen, luchthaven Montpellier dicht

In de zware weersomstandigheden had het vrachtvliegtuig, een 737 van West Atlantic, in de nacht van vrijdag op zaterdag moeite om te landen op de luchthaven van Montpellier. Het miste de landingsbaan en kwam uiteindelijk gedeeltelijk in het meer achter de luchthaven terecht. Enkel de neus van het vliegtuig bevindt zich echt in het water.

De luchthaven werd tot nader order gesloten. „Zolang dit vliegtuig op de baan staat en het onderzoek niet is afgerond, zullen we de luchthaven niet heropenen. Na de verwijdering van het vliegtuig zal ook de landingsbaan zorgvuldig worden geïnspecteerd”, aldus de luchthaven.

Bij het incident vielen geen gewonden.