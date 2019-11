Het AEB Amsterdam is weer in bedrijf. Ⓒ Ronald Bakker

Amsterdam - Het deze zomer bijna omgevallen Afval Energie Bedrijf (AEB) in Amsterdam is vanaf vandaag weer volledig in gebruik. Daarmee is er een eind gekomen aan de stilstand van de ovens, zo meldt het bedrijf waarvan de gemeente Amsterdam 100 procent aandeelhouder is.