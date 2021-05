Chinese verkenner werkt ook: eerste meters gemaakt op Mars

PEKING - Er zullen nog geen files ontstaan op de rode planeet, maar er is weer meer menselijke activiteit op de oppervlakte van onze naaste buur. De Chinese verkenner Zhurong heeft zaterdag voor het eerst op het oppervlak van Mars gereden. Daarmee is China het eerste land dat bij de eerste poging erin is geslaagd een landvoertuig in te zetten na een succesvolle landing.