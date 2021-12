Vermoedelijk zaterdag nog persconferentie van Rutte en De Jonge

De persconferentie van premier Mark Rutte en zorgminister Hugo de Jonge zou dan net als anders om 19.00 uur zijn. In de ochtend houdt het kabinet overleg met de burgemeesters in het Veiligheidsberaad. Daarna komen de meest betrokken bewindslieden samen om het nieuwe advies van het OMT te bespreken. De Tweede kamer zal komende week debatteren over de aangescherpte maatregelen van het kabinet.

Het Outbreak Management Team (OMT) pleit er volgens bronnen voor om de maatregelen verder aan te scherpen. Het kabinet kan besluiten alle sectoren te sluiten, met uitzondering van essentiële winkels zoals supermarkten, en essentiële dienstverlening als apotheken, drogisterijen, banken en hypotheekverstrekkers. Met deze stap moet een einde gemaakt worden aan de snelle opmars van de veel besmettelijkere omicronvariant.

Booster

Sinds duidelijk is wat de nieuwe mutatie in het Verenigd Koninkrijk doet, zijn bij het kabinet alle alarmbellen afgegaan. In het Verenigd Koninkrijk verdubbelt het aantal besmettingen elke twee dagen. RIVM-baas Jaap van Dissel rekende deze week in de Tweede Kamer dat dezelfde groei bij ons kan leiden tot 600 ziekenhuisopnames per dag, waarvan 100 tot 125 op de ic - in een ’gunstig’ scenario. Ter vergelijking: op de piek van de huidige golf, eind november en begin december, waren er ongeveer 400 ziekenhuisopnames per dag, waarvan ongeveer 50 op de ic’s.

De variant breekt sneller door de immuniteit van vaccins of doorgemaakte ziekte. Een extra prik, een booster, lijkt wel te werken. Daarom is de Nederlandse boostercampagne een race tegen de omicronvariant geworden.

In Nederland is de omicronvariant bij meer dan honderd mensen vastgesteld, maar het werkelijke aantal gevallen ligt waarschijnlijk hoger. Het RIVM verwacht dat omicron vlak na de jaarwisseling de meest voorkomende variant is. In Amsterdam zou dat volgende week al het geval kunnen zijn.