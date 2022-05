UEFA: valse kaarten veroorzaken vertraging Champions League-finale

„In de aanloop naar de wedstrijd werden de toegangspoorten aan de kant van Liverpool geblokkeerd door duizenden fans die neptickets hadden gekocht die niet werkten in de poorten”, staat in de verklaring van de UEFA. „Dit zorgde voor een opeenhoping van fans die probeerden binnen te komen. Hierdoor werd de aftrap 35 minuten uitgesteld om zoveel mogelijk fans met echte tickets toegang te geven.”

Supporters probeerden toch binnen te komen en dat leidde tot chaotische taferelen bij de ingang van het stadion. De politie greep in. „Terwijl de aantallen buiten het stadion na de aftrap bleven toenemen, verspreidde de politie hen met traangas en dwong hen het stadion te verlaten”, aldus de UEFA. Op beelden is te zien dat ook vrouwen en kinderen traangas in hun ogen kregen. Ook elders in de stad kwam het tot de nodige ongeregeldheden. Het is volgens de politie tot zeker 68 aanhoudingen gekomen.

Liverpool heeft inmiddels aangedrongen op een officieel onderzoek. De Engelse voetbalclub laat weten „zeer teleurgesteld te zijn over de problemen met de toegang tot het stadion” waarvan de fans van Liverpool volgens de club het slachtoffer van zijn geworden.