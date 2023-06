Premium Het beste van De Telegraaf

Spanning voor Nations League loopt op bij de echte Oranje-fans: ’Hebben iets goed te maken’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Fienus Baas uit Odoorn bezocht al bijna 300 wedstrijden (zie links de kaartjes aan de muur in zijn ’mancave’ onder het huis) en is er ook woensdag bij tegen Kroatië: „Als we de finale halen, weet ik zeker dat het weer echt gaat leven.” Ⓒ Wilbert Bijzitter

Voetbalfans kunnen zich nog een keer oprichten dit seizoen. Woensdag barst de Final Four van de Nations League los. Een toernooi in eigen land. De gebruikelijke Oranje-gekte is nog niet voelbaar, maar bij de echte fans loopt de spanning op. Grote vraag: kunnen de mannen van Ronald Koeman na de verloren finale in 2019 nu wel de beker binnenslepen?