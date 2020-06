Vrouw omgekomen bij zware aanrijding Westerscheldetunnel

Bij een kop-staartbotsing kwam vanmiddag een vrouw om het leven. Ⓒ Provicom Multimediadiensten

TERNEUZEN - In Zeeland is vrijdag tegen het einde van de middag een vrouw omgekomen bij een verkeersongeluk. Dat gebeurde in de Westerscheldetunnel, in de richting van Terneuzen.