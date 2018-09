Trein ontspoort en explodeert in Bulgarije

Tot op 300 meter van de plaats van het ongeluk werden woonhuizen en andere gebouwen verwoest. Veel slachtoffers moesten onder het puin vandaan worden gehaald. Van zeker vijf gewonden was de toestand kritiek.

De trein, waarvan twaalf wagons geladen waren met het zeer explosieve en brandbare gas, ontspoorde bij het station van het dorp Hitrino, op 380 kilometer van de hoofdstad Sofia. Een wagon raakte een elektriciteitsleiding en ontplofte. De politie evacueerde de ongeveer achthonderd bewoners van het dorp, terwijl experts begonnen met het overpompen van het resterende gas uit de overige tankwagons. Dit zou ongeveer twee dagen in beslag nemen.

Waardoor de trein ontspoorde is niet bekend. De autoriteiten sluiten een terreurdaad uit. De trein was onderweg van havenplaats Burgas naar Roese aan de Donau. Ongeveer tweehonderd brandweermensen waren uren in de weer om branden te blussen en de intact gebleven wagons te koelen om verdere explosies te voorkomen.