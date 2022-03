Kleine 10 miljoen euro opgehaald voor Oekraïne

Met de opbrengst leveren de organisaties noodhulp als onderdak, medische zorg en schoon drinkwater aan Oekraïners die worden getroffen door de gebeurtenissen in het land.

„We zijn ontroerd dat Nederlanders zich massaal hardmaken voor Oekraïners. Nederland toont zich solidair en dat is fantastisch om te zien”, zegt Kees Zevenbergen, actievoorzitter van Giro555.

Bij uitzonderlijke rampen slaan elf samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. De hulporganisaties achter deze actie zijn onder meer Stichting Vluchteling, CARE Nederland, Oxfam Novib, Save the Children, UNICEF, het Nederlandse Rode Kruis en Kerk in Actie. Eerder werd Giro555 geopend voor coronabestrijding in arme landen, de aardbeving op het Indonesische eiland Sulawesi en de bestrijding van ebola.

De Oekrainse president Zelenski kreeg dinsdag een staande ovatie in het Europees Parlement.

Via Giro999 van Stichting Vluchteling werd eerder al in vijf dagen tijd 2,8 miljoen euro opgehaald. Het Rode Kruis kreeg via Giro5125 zo’n 3,7 miljoen euro overgemaakt voor Oekraïne.

De hulporganisaties zijn zelf of via lokale partnerorganisaties in het gebied aanwezig en coördineren onderling wie welke hulp waar biedt. Zo geeft het Rode Kruis eerstehulptraining aan mensen die schuilen in metrostations en schuilkelders in Oekraïne, en verlenen mobiele teams van UNICEF psychosociale zorg aan getroffen families en kinderen die extra kwetsbaar zijn.